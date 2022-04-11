Araç kiralama şirketlerinin 'internet sitesini kopyalayan' şebeke çökertildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün kurdukları çağrı merkezini arayan yaklaşık 2 bin kişiyi "araç kiralama" ya da "depozito bedeli" adı altında yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayan bazı kişilerin, yurttaşlardan para aldığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlı'ğın bünyesinde bir süre önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nden 4 uzman personel gönderilerek, yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki takip yapıldı.
Suç örgütünün tüm üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında arama kararı verilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
İNTERNET SİTELERİNİ BİREBİR KOPYALADILAR
Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen deliller, mağdurların ifadeleri doğrultusunda suç örgütünün kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları ve bu siteleri yurttaşların araması amacıyla sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğünü artırdıkları belirlendi.
Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan yaklaşık 2 bin kişiden araç kiralama bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemeye çalıştıkları, bunun için 200 farklı kişiye ait IBAN ve 80 cep telefonu kullandıkları belirlendi.
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