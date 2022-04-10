İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 81 bin boş makaron ile 3 bin 820 doldurulmuş tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 11:12
İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'ndeki bir evde, kaçak sigara üretildiği bilgisinin ardından harekete geçti.

Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 81 bin boş makaron, 3 bin 820 doldurulmuş tütün, 5 bin naylon sigara paketleme ambalajı, 80 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 


İzmir Operasyon

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