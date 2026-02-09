Araca çakar takıp radar taklidi yaptılar: 2 kişiye para cezası

Eskişehir'de S.K. ve İ.A., çevre yoluna park ettikleri araçlarına çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdi.

Çevreden geçenler de o anları, cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videonun kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, videoda araç içindeki şüphelilerin belirledi.

173 BİN LİRA PARA CEZASI

S.K. ve İ.A.'ya 'Işıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak' suçundan 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Araç otoparka çekilirken, şüpheliler hakkında da adli soruşturma başlatıldı.