Aras: Bodrum'da tahribata izin vermeyeceğiz
Bodrum Küçükbük'te hafriyat ile denizi dolduran inşaat firmasının çalışması durduruldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
Küçükbük Mahallesi’nde, hafriyat ile denizi dolduran inşaat firmasının çalışması, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu olan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildi.
Kimsenin, doğal alanlarımızı göz göre göre katletmesine izin veremeyeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’u korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için verdiğimiz mücadeleden geri durmayacağız. İmar affı beklentisiyle artan kaçak yapılaşma, kaçak hafriyat dökümleriyle doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ve kıyılardaki tahribatının önüne geçmek için ekiplerimizle gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkisinde bir inşaat firması tarafından yapılan doğa tahribatıyla ilgili gereken tüm yasal süreci sonuna kadar kullanacağız. Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
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