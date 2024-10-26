Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı etkili oldu, sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı
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DHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:48

Ardahan'da öğle saatlerinde sis ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu beyaz örtü ile kaplanırken, etkili olan sis sürücüleri zorladı. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.


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