Ardahan-Kars kara yolunda sis ve kar yağışı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:48

Güncelleme: 26.10.2024 - 15:48

Ardahan'da öğle saatlerinde sis ve kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu beyaz örtü ile kaplanırken, etkili olan sis sürücüleri zorladı. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.