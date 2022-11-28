Ardahan'da 'dondurucu' soğuk etkili oldu: Otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu
Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu.
Kentte etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.
Termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.
Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü.
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