Ardahan'da 'dondurucu' soğuk etkili oldu: Otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu

Ardahan'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili etkiliyor. Kent merkezinde otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler kısmen dondu.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:48
Ardahan'da 'dondurucu' soğuk etkili oldu: Otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu
Abone Ol google-news

Kentte etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Çıldır ilçesinde ise hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 derece olarak ölçüldü.


Ardahan soğuk kar yağışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler