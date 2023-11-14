Ardahan’da fil alarmı: Hayvanları otlatırken karşılaştı, jandarma teyakkuza geçti
Ardahan’da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı.
Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
JANDARMA ARAMAYA KOYULDU
Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.
Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.
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