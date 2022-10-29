Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ardahan’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ardahan’da yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda da aksamalar meydana geldi.
Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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