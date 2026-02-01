Ardanuç'ta çığ altında kalan Bülent Gezer'in yakınları 32 gündür bekliyor: 'Biz mucize istemiyoruz, sorumluluk istiyoruz!'

Ardanuç'a bağlı Zekeriya Köyü Aksudağı mevkisinde 30–31 Aralık 2025 tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 3 kişi kar altında kaldı.

Olayın ardından başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan Bülent Gezer’e aradan geçen 32 güne rağmen ulaşılamadı.

Arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Gezer’in ailesi ve yakınları, duruma tepki göstermek amacıyla Artvin Valiliği önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Burada açıklama yapılmasına izin verilmemesi üzerine aile üyeleri, yakınları ve arkadaşları Artvin Atapark’ta bir araya geldi.

Çığ altında kalan Bülent Gezer’in arkadaşı Ümit Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Biz bugün buraya bağırmaya değil, duyurmaya geldik. 31 Aralık 2025’te Bülent Gezer çığ altında kaldı. Aradan günler geçti, drone uçuruldu. Sonra ne oldu? ‘Risk var’ denildi ve arama durduruldu. Soruyoruz; bir insanın hayatı drone görüntüsünden daha mı değersiz? Risk varsa neden kontrollü arama yapılmıyor?

Bilimsel rapor nerede? Profesyonel ekipler burada arama yapabilir. Biz mucize istemiyoruz; görev istiyoruz, sorumluluk istiyoruz. Bülent Gezer’i bulana kadar buradayız. Mücadelemiz devam edecek. Çok daha kitlesel, çok daha kalabalık şekilde buraya gelebiliriz. Buradan görevlileri sorumluluklarını bilmeye davet ediyoruz.”

"DİRİSİNDEN VAZGEÇTİK, ÖLÜSÜNÜ İSTİYORUZ"

Bülent Gezer’in akrabası Bahriye Durgun ise daha kapsamlı arama çalışması yapılmasına ilişkin talebini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir aydır Bülent Gezer çığın altında. Sadece bir drone uçuruyorlar, onun dışında yaptıkları farklı bir şey yok. Biz daha gelişmiş, daha kapsamlı bir arama istiyoruz. Ona da izin vermiyorlar, halka da izin vermiyorlar, ‘risk var’ diyorlar. Bu bahara kadar bu şekilde mi gidecek? Bahara kadar oranın karı açılmaz diyorlar. Biz artık yarın öbür gün Bülent kardeşimizin cesedini istiyoruz. Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz. Yarın bir gün onun çocuğuna ‘baban nerede’ diye sorulduğunda bir mezar göstermek istiyoruz. Bahara kaldığı zaman ne mezar olacak ne de bir taş.”

"GEREKİRSE ARDANUÇ’U AYAĞA KALDIRIRIZ; KARDEŞİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE EŞER, BULURUZ"

Bülent Gezer’in arkadaşı Başar Uzun ise şöyle konuştu:

“Bir kardeşimiz için burada bulunuyoruz. Çok iyi biliyoruz ki eğer taşeronların ya da zenginlerin çocuğu olsaydı, o gece çıkarılırdı. Sesimizi kesemeyecekler. Çığ tehlikesi varsa kontrollü çalışmalar yapılabilir. Bizim sesimizi duymaları lazım. Bir insanın çığ altında 32 gün kalması ne demek biliyor musunuz? Kış ayında bir annenin yorganı üzerine çekememesi, bir eşin sıcak sobaya yanaşamaması demektir. Gerekirse Artvin’i, gerekirse Ardanuç’u ayağa kaldırırız; kardeşimizi kendi ellerimizle eşer, buluruz.

Sadece drone uçurmakla bu işler olmaz. O dağlarda yırtıcı hayvanlar da var. Buradaki insanların yüzde 80’i dağın coğrafyasını çok iyi bilir. Bu saatte Artvin’de çığ kendiliğinden kalkmaz; kar kütlesi toplu hareket eder ve bunun önünü keserek arama yapılabilir. İki fotoğraf çekerek kimse bizi kandıramaz. Biz bir annenin çığlığı, bir eşin feryadı olmak istiyoruz. Artık kardeşimizin dirisinden umudu kestik ama en azından annesine ‘oğlun burada’ diyebilelim. Birçoğumuz evine gidemiyoruz, çünkü annesine ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Başta hükümet yetkilileri, büyüklerimiz ve Sayın Valimiz olmak üzere herkesin sesimizi duymasını, Ankara’ya iletmesini ve Meclis’te gündeme getirmesini istiyoruz.”