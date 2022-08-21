Arin Gölü'ne gelen flamingolar, fotoğrafçıların kadrajında
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü'nde 3 ay boyunca konaklayan flamingolar, özellikle doğa tutkunu fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor.
Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu sene de göçmen kuşların uğrak yeri oldu. Fotoğrafçıların kadrajına aldığı flamingolar, özellikle son yıllarda gölde yoğun görülmeye başlandı. İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, her yıl ağustosta Bitlis'e gelerek Arin'de konaklıyor.
3 ay burada kalan flamingolar, havaların soğuması ile Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor. Göldeki flamingolar, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.
Flamingo güzelliğini fotoğraflamaya geldiklerini belirten Adilcevaz Gazeteciler ve Fotoğrafçılar Derneği (AGFODER) Başkan Yardımcısı Cengiz Velioğlu, "Flamingoların muazzam görüntülerini çekip, bunları arşivlerimize kattık. Burada çok güzel görüntülerle karşılaştık. Bizler için inanılmaz heyecan verici ve şaşırtıcı oldu. Buraya gelen flamingolar, havaların soğumaya başlaması ile birlikte sıcak bölgelere göç ediyor. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.
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