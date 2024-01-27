Arızalanınca sürücüsünün tamirci aramaya gittiği TIR yandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün arızalanınca yol kenarına çekip tamirci aramaya gittiği TIR’da yangın çıktı.
Orhangazi ilçesi Narlıca Mahallesi'nde İznik yolunda sabah saatlerinde Fatih Ceylan'ın kullandığı 42 AOD 857 plakalı TIR arıza yaptı.
Ceylan, aracını yol kenarına park edip tamirci aramaya gitti. Bu sırada yangın çıkan TIR, alev topuna döndü.
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipler geldi. Yangın güçlükle söndürüldü, TIR ise kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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