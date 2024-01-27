Tokat'ta korku dolu anlar... Spor salonu inşaatında yangın ve patlama!

Tokat’ta bir inşaatta meydana gelen yangın sonrası depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:45
Tokat'ta korku dolu anlar... Spor salonu inşaatında yangın ve patlama!
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Tokat'ta merkez Yeniyurt Mahallesi’nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında yangın meydana geldi.

Şantiyenin yatakhane bölümünde başlayan yangın, depoya sıçradı. Yangın ile birlikte depoda bulunan oksijen tüpleri patladı.

Patlama sesini duyan yurttaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

Yangın esnasında bir yurttaşın dumandan etkilenen köpeği kucağında çıkardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yoğun dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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