Arkadaş şakası ölümle bitti: 1 kişi tutuklandı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 11:10

Tekirdağ'daki olay, pazar günü saat 20.40'ta Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Pazar akşamı arkadaşı Berk Batı'yı çalıştığı markette ziyarete giden Resul Ilık, bir süre sohbet etti. Daha önce de aralarında sık sık şakalaşan 2 arkadaş yine şakalaşırken, Resul Ilık, dışarıya doğru koşmaya başladı. Arkasından kovalayan Batı'nın itmesi sonucu 2 arkadaş birlikte marketin giriş kapısına çarpıp yere düştü. Yaralanan ikili çevredekiler tarafından yerden kaldırılırken, Resul Ilık, üzerindeki kıyafeti çıkarırken birden fenalaşıp yere yığıldı. Ilık ile Batı'nın market içindeki kovalaması, kapıya çarpıp yere düşmeleri ve dışarıda kendilerine yapılan müdahale anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ilk yardım yaptığı Ilık ve arkadaşı Berk Batı, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ilık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ölen Ilık'ın sol alt karın kısmına cam parçasının girmesiyle yaralandığı, Berk Batı'nın ise alnında 4 santimetrelik kesik olduğu belirlendi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Berk Batı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Batı, çıkarıldığı mahkemede, 'taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Batı'nın ifadesinde arkadaşıyla şakalaştığı sırada kazanın meydana geldiği ve çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

1 GÜN SONRA İŞE BAŞLAYACAKTI

Resul Ilık'ın Kumbağ Mahallesi'nde kasapta çalıştığı ve bir süre önce ayrıldığı belirtildi. Kasap dükkanının sahibi İbrahim Uyanık, Ilık'ın kendisine gelip yeniden çalışmak istediğini söylediğini belirterek, "Bende daha önce 14 ay kadar çalışmıştı. Ayrılıp, memleketi Kayseri'ye gitti. Ardından bana gelip yeniden çalışmak istediğini söyledi. Ben de kendisini çok seviyorum ve çalışkan biri olduğu için pazartesi günü gelip başlamasını söyledim. Kaza meydana gelmese ertesi gün işe başlayacaktı" dedi.

Olayı öğrendiğinde üzüntü yaşadığını anlatan İbrahim Uyanık, "Marketteki arkadaşıyla sık sık şakalaşırlardı, iyi arkadaşlardı. O gün de market içinde şakalaşmışlar ve kaza meydana gelmiş" dedi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Resul Ilık'ın cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ilık'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine götürüldü. Camii Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ilık'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Ilık, ilçe mezarlığında toprağa verildi.