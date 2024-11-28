Arkadaşı tarafından avda vurulan kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, av sırasında arkadaşı tarafından tüfekle kazara vurulan Hüseyin Karaoğlan (45), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra öldü.

Arkadaşı tarafından avda vurulan kişi 5 gün sonra hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:22

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Hüseyin Karaoğlan, arkadaşı M.S. ile birlikte ava çıktı. 

İddiaya göre, av sırasında M.S.'nin tüfeği kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Karaoğlan'ın sırtına isabet etti. M.S.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin Karaoğlan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne kaldırıldı. Karaoğlan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karaoğlan'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

M.S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #sakarya #av #hayatını kaybetti

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