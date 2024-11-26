Dünyanın en yaşlı adamı 112 yaşında hayatını kaybetti
Guinness Dünya Rekorları, dünyanın en yaşlı adamı olan John Tinniswood'un 112 yaşında öldüğünü açıkladı.
Dünya'nın en yaşlı adamı John Tinniswood'un 112 yaşında öldüğü bildirildi.
Guinness Dünya Rekorları, Tinniswood'un İngiltere'nin Southport kentindeki bir bakım evinde öldüğünü açıkladı.
Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 114 yaşındaki Venezuelalı Juan Vicente Perez'in ölümünün ardından “dünyanın en yaşlı adamı” unvanını elde etmişti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Tinniswood'un son günü, “müzik ve sevgiyle” çevriliydi.
26 Ağustos 1912'de İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen Tinniswood'un, sağlıklı kalmak için temel tavsiyesi “ölçülü” olmaktı.
Tinniswood, hayatını kaybetmeden aylar önce, “Çok fazla içerseniz, çok fazla yerseniz ya da çok fazla yürürseniz; herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, sonunda acı çekersiniz” ifadelerini kullanmıştı.
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