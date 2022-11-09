ARLEM’de gençler yarıştı: Genç Yerel Girişimcilik ödülü Mısırlı Ramadan’ın

09 Kasım 2022 Çarşamba, 08:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-8 Kasım tarihlerinde Özdere'de yapılan Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 13. Genel Kurulu, “Akdeniz'de Genç Yerel Girişimcilik” ödül töreniyle sona erdi. Bu yıl 4. kez yapılan ARLEM AWARD yarışmasıyla; özellikle pandeminin ekonomik ve toplumsal sonuçlarının üstesinden gelmeye çalışırken yerel ve bölgesel yetkililer ile genç girişimciler arasındaki işbirliğinin ne kadar verimli olabileceğinin gösterilmesi amaçlandı. 53 başvurunun yapıldığı yarışmada ödülü Mısır'dan Manar Ramadan “Banlastic” adlı firmasıyla aldı. Tek kullanımlık plastiklerin ortadan kaldırılması ve yeşil farkındalığının artırılmasını hedefleyen girişimiyle ödülü kazanan Manar Ramadan'a ödülünü; ARLEM'in yeni seçilen Eş Başkanı, Ürdün’ün Er-Remse şehrinin Bele diye Başkanı Ahmad Al Khazali ve Avrupa Bölgeler Komitesi CIVEX Komisyonu Başkanı, İtalya Katanya Belediye Meclisi Üyesi Vincenzo Bianco takdim etti.

KHAZALİ: İŞ POTANSİYELİNİ ARTIRMAYA KATKI SAĞLADILAR

ARLEM Eş Başkanı ve Er-Remse Belediye Başkanı Ahmad Al Khazali, “Akdeniz'in güneyinde yer alan ülkelerin ilerleyişine çok büyük katkıda bulunmuş oldular. İş potansiyelini artırmaya katkı sağladılar. Değerlendirme süreci çok zordu. Girişimcilikle ilgili değerlendirme de zor bir iş. Bir sonuca varmak çok zor oldu. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

RAMADAN: İŞLETME VE GENÇLİK OLMAZSA HÜKÜMETLER AMACINA ULAŞAMAZLAR

Ödülü kazanan Manar Ramadan, “Ekoloji ile ilgili çalışmada en önemli araç iletişim oldu. Değişim ve kalkınma için tabandan hareket yakalamamız gerektiğini anladık. Hükümetler bu işin birinci kolu, işletme ve gençlik olmazsa hükümetler amacına ulaşamazlar. Biz işletmeyle gençliği bir araya getirdik. Sürdürülebilir kalkınma, insanlara erişmeniz, davranışlarını değiştirmenizle çok alakalı. Yeşil ekonomi planlarıyla insanların davranışları benzer olmalı” dedi.

Yem ve hayvancılık konusunda girişimiyle finale kalan Seçil Yutseven'e de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer teşekkür belgesi verdi.