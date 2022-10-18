Arnavutköy'de otomobille pikap çarpıştı: 2 yaralı
Arnavutköy'de, otomobil ile çarpışarak takla atan pikaptaki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, her iki araçta da hasar meydana geldi.
Arnavutköy'deki kaza, saat 14.00'te Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 79 MA 3286 plakalı otomobil ile 34 FNN 835 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap takla atarak yola devrildi. Pikabın sürücü ile yanındaki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Fikret Celayır ve Selahattin Ayaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken kaza sonrası hasar alan her iki araç da çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.
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