Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü
Bursa'nın Kestel ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü.
Bursa-Ankara karayolunda seyreden V.Y. idaresindeki 77 ES 876 plakalı otomobil, V.D. yönetimindeki 34 FJD 257 plakalı otomobil ve K.S.'nin kullandığı 10 AEE 069 plakalı TIR, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
Aynı istikamette giden Y.K. (37) idaresindeki 34 JK 2533 plakalı otomobil de TIR'ın dorsesine çarptı.
Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, 34 JK 2533 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.P'nin (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Y.K. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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