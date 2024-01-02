Artuklu Üniversitesi’nin muhasebe bölümü için 'Kudüs ve Filistin Çalışması' şartı arandı
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın atamalarla ilgili soru işaretlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Bunun son örneği de önceki gün Resmi Gazete’de Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yayımladığı “Öğretim Görevlisi ve araştırma görevlisi” ilanında görüldü.
Üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde işletme bölümü muhasebe anabilim dalı için alınacak araştırma görevlisi için “Muhasebe veya Kudüs ve Filistin Çalışmaları anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı arandı.
Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için açılan “doçentlik” kadrosuna alınacak kişi için ise “eğitsel oyunlar ve okçuluk üzerine çalışma yapmış olmak” şartı arandı.
HİZBULLAHÇI VAKIF STANT AÇTI
Kurumdaki “adrese teslim kadro” tartışmalarının yanında okulda terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ‘Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın stant açması dikkat çekti.
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