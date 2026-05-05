Artvin'den 125 gün sonra acı haber: Kayıp çoban Bülent Gezer'in cesedi 7 metre karın altında bulundu

Artvin'de Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer'in cesedine ulaşıldı.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te çığ düştü.

Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı.

Ekipler yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel’in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer ise bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

KAYIP ÇOBAN İÇİN 120 KİŞİLİK EKİP SAHADAYDI

Bülent Gezer’i arama çalışmaları, 2 Mayıs'ta yeniden başladı. Artvin, Rize ve Erzurum AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hopa, Çoruh ve Şavşat arama kurtarma gönüllüleri ile köylülerin de destek verdiği 120 kişilik ekip, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında geniş çaplı tarama yürüttü.

ACI HABER GELDİ

Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer’in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.