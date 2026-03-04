Asal Araştırma'dan 'Türkiye’ye kim dost kim düşman?' anketi: Sıralama dikkat çekti

Asal Araştırma, 26 kentte 13-21 Şubat arasında 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 83'ü İsrail'i düşman olarak gördüklerini ifade etti. ABD'yi düşman görenlerin oranı da yüzde 74,6 oldu. Aynı ankette İran'ı düşman görenlerin oranı ise yüzde 51,7 olarak açıklandı.

AZERBEYCAN DOST ÜLKE GÖRÜLÜYOR

Ankette yer alan ülkeler arasında Azerbeycan yüzde 66 ile dost ülke sıralamasında birinci oldu. Azerbeycan'ı yüzde 58,4 ile Japonya; yüzde 49,5'le de Çin takip etti. Çin'i düşman görenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

İsrail- Dost: Yüzde 7,2 / Düşman: Yüzde 83 / Fikrim yok: Yüzde 9,8

ABD- Dost: Yüzde 18 / Düşman: Yüzde 74,6 / Fikrim yok: 7,4

Yunanistan- Dost: Yüzde 25,9 / Düşman: Yüzde 61,5 / Fikrim yok: 12,6

İran- Dost: Yüzde 26,3 / Düşman: Yüzde 51,7 / Fikrim yok: 22

Rusya- Dost: Yüzde 38,5 / Düşman: Yüzde 46 / Fikrim yok: 15,5

Fransa- Dost: Yüzde 39,6 / Düşman: Yüzde 48,4 / Fikrim yok: 12

Almanya- Dost: Yüzde 46 / Düşman: Yüzde 42,3 / Fikrim yok: 11,7

İtalya- Dost: Yüzde 47,2 / Düşman: Yüzde 40,5 / Fikrim yok: 12,3

Çin- Dost: Yüzde 49,5 / Düşman: Yüzde 38 / Fikrim yok: 12,5

Japonya- Dost: Yüzde 58,4 / Düşman: Yüzde 26,6 / Fikrim yok: 15

Azerbeycan- Dost: Yüzde 66 / Düşman: Yüzde 20,5 / Fikrim yok: 13,5