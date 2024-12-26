Asal Araştırma'dan çarpıcı anket: Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 26.12.2024 - 09:38

Asal Araştırma yılın bitmesine günler kala Aralık ayı anketini paylaştı. Yapılan araştırmada 1860 katılımcıya Türkiye'nin ekonomi, eğitim, hukuk, toplumsal cinsiyet ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlarını hangi partinin çözebileceği soruldu. Katılımcıların yüzde 34.5'i 'hiçbiri' yanıtını verdi.

BİRİNCİ 'HİÇBİRİ' PARTİSİ

Yurttaşların yüzde 34.5'i 'Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi parti' çözemez dedi. Partilerin oranları şöyle:

AKP yüzde 23

CHP yüzde 17.2

MHP yüzde 3.1

DEM Parti yüzde 2.6

İYİ Parti yüzde 1.8

Zafer Partisi yüzde 1.5

Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2

Diğer yüzde 3.3

Fikrim Yok/Cevap Yok yüzde 11.8

Hiçbiri yüzde 34,5