Asansöre idrarını yapıp, kuşlarını çalan hırsıza seslendi: 'Güvercinlerimi geri getir!'

Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda 1 Ocak’ta başında motosiklet kaskı bulunan kişi, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı.

Ardından binanın damına çıkan kimliği belirsiz kişi, Uğur Kaygısız’ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. Olay anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

‘KUŞLARIMI MONTUNUN ARASINA SAKLAYIP GÖTÜRMÜŞ’

Kamera kayıtlarını izlediğinde şok yaşadığını belirten Uğur Kaygısız, “Akşam işten geldikten sonra dama çıktım. Hobi amaçlı beslediğim 3 güvercinim, 2 kekliğim ve yumurtlayan bir tavuğum vardı. Yukarı çıktığımda kuşların hepsinin çalındığını gördüm. Kafesin elle zorlanarak açıldığını fark ettim. Kamera kayıtlarında şahsın asansöre binerken kemerini açıp asansörün içine idrarını yaptığını, ardından dama çıkıp kuşlarımı montunun içine sıkıştırarak götürdüğünü gördük. Görüntüleri izleyince şahsın idrarını yaptığını görünce şok üstüne şok yaşadık” dedi.

Olay sırasında apartmanda çocukların olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyleyen Kaygısız, “Güvercinlerimi ve kekliklerimi geri getirsin. O saatlerde aileler ve çocuklar yoktu, en büyük sevincimiz bu. Allah korusun, çocuklar olsaydı zarar görebilirlerdi. Buna bir dur, denmesi lazım” diye konuştu.