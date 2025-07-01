Asistan hekimler eşit ücret için hak peşinde

VAKIF üniversiteleri bünyesindeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan asistan hekimlerin 2022’de başlattığı “eşit işe eşit ücret” mücadelesinde sona yaklaşılıyor.

Maltepe Üniversitesi’ndeki hekimlerin devlet üniversitesitelerindeki meslektaşlarıyla aynı ücretleri almak için yargıya başvurduğu, ardından Bezm-i Alem ve Okan Üniversitesi bünyesindeki asistan hekimlerin de eklendiği süreçte idare mahkemelerinin hekimler lehine aldıkları kararlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

KARARLARA UYULMUYOR

Şimdiye kadar en az 50 hekim, kamudaki meslektaşlarıyla aynı ücreti geçmişten başlayacak şekilde tazmin etme hakkı kazandı. Ancak davalı kurumların mahkeme kararlarına uygulamadığı öne sürüldü. Asistan hekimlerin davalarını üstlenen avukat Ömer Aslan, gelinen son noktaya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi verdi. Bu konuyla ilgili görülen 150 dava olduğunu belirten Aslan, “Kazanılan onlarca davaya karşın müvekkillerimize sadece cüzi bir tazminat ödendi.

Davalı üniversiteler mahkeme kararı gereği zararı gidermek yerine, ‘tek başına bu kararla ödeme yapmayacaklarını’ söyleyip bizi tazminat davası açmaya yönlendirdiler. Biz de ‘Tam yargı davasını’ açmak durumunda kalıyoruz. Üniversiteler hakları teslim etmeyi geciktiriyor, konuyu zorlaştırmayı, bizleri uğraştırmayı amaçlıyor. Tazminat davalarının sonucunda hesaplamaların yapılıp, geçmişe yönelik faizleri işlemiş ücret farklarını tahsil etmeyi planlıyoruz. Artık meslek odalarının, bakanlığımızın ve Yükseköğretim Kurumu’nun bu konuda kararlılık göstermesini ve hekimlerin haklarını alabilmesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.