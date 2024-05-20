Asker eğlencesindeki drift görüntülerine para cezası!

Üsküdar'da asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan araç sürücüsüne 36 bin 260 lira ceza kesildi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:56
Asker eğlencesindeki drift görüntülerine para cezası!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, 14 Mayıs'ta, Çengelköy Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde asker konvoyu yapan grubun sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, konvoyda 34 EBM 276 plakalı otomobiliyle drift yapan araç sürücüsü M.S.'yi tespit etti. M.S.’ye toplam 36 bin 260 lira para cezası kesidi.

Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak geri alınarak, 34 EBM 276 plakalı araç, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Sürücü M.S., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesinden adli işlem başlatılarak Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.


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