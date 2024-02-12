Sosyal medya başını yaktı: Drift atan sürücüye ceza yağdı

Mersin’de bir otoparkta BMW marka aracıyla drift atan şahsa 33 bin 739 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:16
Sosyal medya başını yaktı: Drift atan sürücüye ceza yağdı
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Alınan bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesinde bir otoparkta H.E.Ç. adlı sürücü, BMW marka 33 YC 833 plakalı otomobiliyle drift attı. Drift anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaştı. Şahsa drift atmak ve sürücü belgelerini yanında bulundurmamaktan 33 bin 739 TL ceza uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulduğu bildirildi.


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