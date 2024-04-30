Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nereden öğrenilir?

Mayıs ayı sevk ve celp dönemi tarihleri merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:01
Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nereden öğrenilir?
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Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk ve celp tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nce paylaşılıyor. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yeri nereden öğrenilir?

MAYIS CELBİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024


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