Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

17 Mayıs 2022 Salı, 23:10

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur. Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır.

Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” isimli komedi dizisinde “Melike” karakterine hayat vermiştir. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştır. Aşk hayatında ise Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikteliğine devam etmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

Yıl Yapım

2013 Beni Böyle Sev

2015 Adı Mutluluk

2016 Gülümse Yeter

2016 İkimizin Yerine

2017 Yol Arkadaşım Bahar

2018 Dudullu Postası

2018 Jet Sosyete

2019 Benim Tatlı Yalanım

2020 Jet Sosyete

2021 Yetiş Zeynep

2021 Aşkım Bahardı Bahar

2022 Maske Kimsin Sen?