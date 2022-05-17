Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
“Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur. Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır.
Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” isimli komedi dizisinde “Melike” karakterine hayat vermiştir. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştır. Aşk hayatında ise Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikteliğine devam etmektedir.
FİLMOGRAFİSİ
Yıl Yapım
2013 Beni Böyle Sev
2015 Adı Mutluluk
2016 Gülümse Yeter
2016 İkimizin Yerine
2017 Yol Arkadaşım Bahar
2018 Dudullu Postası
2018 Jet Sosyete
2019 Benim Tatlı Yalanım
2020 Jet Sosyete
2021 Yetiş Zeynep
2021 Aşkım Bahardı Bahar
2022 Maske Kimsin Sen?
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