Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

“Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenen Aslı Bekiroğlu rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı, 23:10
Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?
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Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur. Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır.

 

 

Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır. Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” isimli komedi dizisinde “Melike” karakterine hayat vermiştir. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştır. Aşk hayatında ise Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikteliğine devam etmektedir.

 

 

FİLMOGRAFİSİ

 

Yıl        Yapım 

 

2013    Beni Böyle Sev           

2015    Adı Mutluluk    

2016    Gülümse Yeter           

2016    İkimizin Yerine           

2017    Yol Arkadaşım Bahar 

2018    Dudullu Postası         

2018    Jet Sosyete    

2019    Benim Tatlı Yalanım  

2020    Jet Sosyete    

2021    Yetiş Zeynep  

2021    Aşkım Bahardı Bahar 

2022    Maske Kimsin Sen?   

 


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