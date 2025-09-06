Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 00:50:00
Atama kararları Resmi Gazete’de… Marmara Üniversitesi’ne yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla üniversitelerin rektörlüklerine atamalar yapıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt görevden alındı yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

6 Eylül tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; 5 üniversiteye rektör ataması yapıldı. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Yayımlanan kararlara göre; Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kurt görevden alındı yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Selm Karahasanoğlu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Naci İnci yeniden atandı. 

