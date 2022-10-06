Ataol Behramoğlu’nun adı Edirne’de yaşayacak
Edirne Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, ünlü şair Ataol Behramoğlu’nun adını “Edirne Köprüsü” şiirini yazarken esinlendiği iki köprü arasındaki caddeye verdi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı, ünlü şair Ataol Behramoğlu’nun adını Edirne’de yaşayacak.
Edirne Belediyesi tarafından 7-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan “8. Edirne Kitap Günleri” ne onur konuğu olarak katılacak olan Behramoğlu için 8 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de tören düzenlenecek. Edirne Belediyesi Protokol Evi önünde yapılacak bir törenle Karaağaç’a ulaşım sağlayan iki köprü arasındaki caddeye Ataol Behramoğlu’nun verilecek. Törenin ardından, ünlü şairin “Köprülere Şiirler” isimli kitabındaki “Edirne Köprüsü” isimli şiirinin de yer büstün açılışı gerçekleştirilecek.
Ataol Behramoğlu 2021 yılında ilk baskısı yapılan, “Köprülere Şiirler” isimli şiir kitabında Türkiye’den ve dünyadan 22 taş köprü üzerine şiirler yazmış, 1 Nisan 2018 tarihinde Adana’da kaleme aldığı, “Edirne Köprüsü” isimli şiiri de bu kitabında yer vermişti.
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