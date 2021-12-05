Ataşehir’de iş yerine kumar baskını
Ataşehir’de polis ekipleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda sanal tombala oyunu için kullanılan 10 dizüstü bilgisayar ele geçirirken, 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saat 03.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, tabelası bulunmayan iş yerinin kapısının kilitli olduğunu belirledi. Çevrede yapılan inceleme esnasında iş yerinden 2 şahsın çıktığını gören ekipler, şahısları kıskıvrak yakaladı. İş yerinde yapılan aramada ise sanal tombala oyunu için kullanılan 10 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. İş yerinde bulunan 3 şahıs daha ekipler tarafından yakalandı. İş yeri sorumlusu Ş.A. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Toplam 4 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.
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