Ataşehir’de motosiklete çarpan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 07:46

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 07:46

D100 Karayolu Yenisahra mevki, Edirne istikametinde; 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaza yapan aracın ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.