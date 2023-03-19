Ataşehir’de motosiklete çarpan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı
İstanbul Ataşehir’de D100 karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.
D100 Karayolu Yenisahra mevki, Edirne istikametinde; 34 GAE 873 plakalı lüks otomobil önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra bariyere girdi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kaza yapan aracın ve motosikletin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
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