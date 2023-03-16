İstanbul'da bariyerlere ve TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:07

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:27

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinin Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 CYG 605 plakalı otomobilin sürücüsü Ediz Ç. (20), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, ardından aynı istikamette seyir halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Ediz Ç. ile araçtaki Mehmet G'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Çarpmanın etkisiyle üst kısmı tamamen parçalanan otomobilin de hurdaya döndüğü görüldü.