Ataşehir'de otelin önünde cinayet: Motosikletli kişilerce açılan ateşle öldürüldü

Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:47

Güncelleme: 13.04.2025 - 09:47

Olay, akşam saatlerinde Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Mert, yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mert, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberi alan Mert'in yakınları hastaneye akın etti.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.