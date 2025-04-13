Ataşehir'de otelin önünde cinayet: Motosikletli kişilerce açılan ateşle öldürüldü
Ataşehir'de otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarı çıkan bir şahıs, motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Ataşehir'de bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin kafeterya kısmından telefon görüşmesi için dışarıya çıkan Çetin Mert, yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mert, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haberi alan Mert'in yakınları hastaneye akın etti.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Etiketler: #bireysel silahlanma #Ataşehir
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