CHP’li Karakoz bireysel silahlanmayı Meclis gündemine taşıdı
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Türkiye’de resmi görevliler dışında kaç kişinin silah ruhsatı sahibi olduğu ve bu ruhsatlara kayıtlı kaç silahın olduğunu sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığı Türkiye’de resmi görevliler dışında kaç kişinin silah ruhsatı sahibi olduğu ve bu ruhsatlara kayıtlı kaç silahın olduğunu öğrenmek için TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
KAÇ KİŞİYE SİLAH RUHSATI VERİLDİ
Önergede ülke genelinde 2018 yılından önce ve sonra olmak üzere kaç kişiye silah ruhsatı verildiğini ve bu ruhsatlara kayıtlı silah sayılarının cevabını isteyen Karakoz; aynı şekilde yivli ve yivsiz av tüfek ruhsatı alan kişilerin ve bu ruhsatlara kayıtlı tüfeklerinde sayısının açıklanmasını istedi.
EL KONULAN SİLAH VE TÜFEK SAYISI KAÇTIR
CHP’li Karakoz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ayrıca ülke genelinde ve Aydın’da yapılan denetimler sonrası emniyet güçleri tarafından el konulan ruhsatsız silah sayısı ile yivli ve yivsiz tüfek sayılarını da sordu.
CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şöyle:
- Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 ile 2023 yılları arasında ve her bir yılı ayrı ayrı belirtmek koşuluyla;
- Ülke genelinde yenilenenler de dahil olmak üzere kaç kişiye silah ruhsatı verildi? Verilen belgelerden kaçı taşıma, kaçı bulundurma ruhsatıdır? Bu ruhsatlara işlenmiş olan silah sayısı kaçtır?
- Aydın genelinde yenilenenler de dahil olmak üzere kaç kişiye silah ruhsatı verildi? Bunlardan kaçı taşıma, kaçı bulundurma ruhsatıdır? Bu ruhsatlara işlenmiş olan silah sayısı kaçtır?
- Polis ve jandarmanın yaptığı denetimler sonucunda ülke genelinde ele geçirilen ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Yakalanan bu ruhsatsız silahların ne kadarı Aydın’da ele geçirilmiştir?
- 2018 yılından önce kaç kişide silah taşıma ruhsatı kaç kişide silah bulundurma ruhsatı vardı? Ve bu ruhsatlara işlenmiş olan silah sayısı kaçtı?
- Ülke genelinde yenilenenler de dahil olmak üzere kaç kişiye av tüfeği ruhsatı verildi? Verilen belgelerden kaçı yivli av tüfeği kaçı yivsiz av tüfeği ruhsatıdır? Bu ruhsatlara işlenmiş olan yivli ve yivsiz tüfek sayısı kaçtır?
- Aydın genelinde yenilenenler de dahil olmak üzere kaç kişiye av tüfeği ruhsatı verildi? Bunlardan kaçı yivli av tüfeği kaçı yivsiz av tüfeği ruhsatıdır? Bu ruhsatlara işlenmiş olan yivli ve yivsiz tüfek sayısı kaçtır?
- Polis ve jandarmanın yaptığı denetimler sonucunda ülke genelinde ele geçirilen ruhsatsız yivli av tüfeği ve yivsiz av tüfeği sayısı kaçtır? Bu ruhsatsız av tüfeklerinin kaçı Aydın’da ele geçirilmiştir?
- 2018 yılından önce kaç kişide yivli av tüfeği, kaç kişide yivsiz av tüfeği ruhsatı vardı? Ve bu ruhsatlara işlenmiş olan yivli ve yivsiz tüfek sayısı kaçtı?
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