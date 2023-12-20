CHP’li Karakoz bireysel silahlanmayı Meclis gündemine taşıdı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:28

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:28

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığı Türkiye’de resmi görevliler dışında kaç kişinin silah ruhsatı sahibi olduğu ve bu ruhsatlara kayıtlı kaç silahın olduğunu öğrenmek için TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KAÇ KİŞİYE SİLAH RUHSATI VERİLDİ

Önergede ülke genelinde 2018 yılından önce ve sonra olmak üzere kaç kişiye silah ruhsatı verildiğini ve bu ruhsatlara kayıtlı silah sayılarının cevabını isteyen Karakoz; aynı şekilde yivli ve yivsiz av tüfek ruhsatı alan kişilerin ve bu ruhsatlara kayıtlı tüfeklerinde sayısının açıklanmasını istedi.

EL KONULAN SİLAH VE TÜFEK SAYISI KAÇTIR

CHP’li Karakoz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ayrıca ülke genelinde ve Aydın’da yapılan denetimler sonrası emniyet güçleri tarafından el konulan ruhsatsız silah sayısı ile yivli ve yivsiz tüfek sayılarını da sordu.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular şöyle: