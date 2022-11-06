Ataşehir’de trafik ışıklarına çarpan minibüs yan yattı: 1’i ağır 3 yaralı
Ataşehir’de virajı alamayan minibüs önce trafik ışıklarının direklerine çarptı, ardından da yan yattı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi’nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Şeref D.’nin kullandığı kapalı kasa 34 DP 4550 plakalı minibüs, Dudullu Caddesi ile Dereboyu Caddesi’nin kesiştiği Gümrük kavşağında virajı alamayarak önce trafik ışıklarının direklerine çarptı, ardından yan yattı.
Araç sürücüsü direksiyonda sıkışırken, yanında bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Mustafa D. ve Ziya D. hafif yaralı olarak araçtan çıkarılırken, direksiyon kabininde sıkışan sürücü Şeref D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Araç sürücüsü Şeref D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Mustafa D. ve Ziya D.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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