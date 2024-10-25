Ataşehir'de yol verme kavgası! Aracından indi ticarinin camına vurdu
Ataşehir'de otomobil sürücüsüyle, hafif ticari araç sürücüsü arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri otomobilinden inerek hafif ticari aracın camına vurdu.
Kayışdağı Caddesi'nde iddiaya göre hafif ticari araçla seyir halinde olan Furkan E. ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Furkan E., diğer sürücünün kendisine küfrettiğini öne sürerek diğer aracın önünü kesmeye çalıştı.
Otomobil sürücüsü ise hafif ticari aracın geçişine engel olmak için bir süre yolun ortasından ilerledi. Daha sonra sürücü ışıklarda otomobilinden inerek Furkan E.'nin hafif ticari aracına doğru yöneldi ve defalarca camına vurarak inmesini istedi.
Aracından inmeyen Furkan E. ise 'küfretmedim' diyerek karşılık verdi. Diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga kısa sürede son buldu. Furkan E. olay yerinden ayrıld.
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