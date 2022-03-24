Atatürk Çocukları ve Kardelenler Kütüphanesi Kemalpaşa'da açılıyor

24 Mart 2022 Perşembe, 12:19

İzmir Kemalpaşa’da geçtiğimiz aylarda Bağyurdu ve Ören mahallelerine kazandırılan kütüphanelerin 3’ncüsü ÇYDD’nin “Bin Çiçek Açsın Bin Fikir Yeşersin” projesi kapsamında, Armutlu Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait eski hizmet binasında faaliyete geçirilecek. Kemalpaşa Belediyesi ekiplerinin iki aydır sürdürdüğü çalışmaların tamamlanmasıyla hazır hale gelen kütüphanede 5.500 adet kitap raflarda yerini alacak.

GUİNNESS TESCİLLİ EN KÜÇÜK KİTAP

Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiş dünyanın en küçük okunabilir kitabının da yer alacağı kütüphaneye İzmir Motosiklet Kulübü 1.000 kitap bağışladı. Ayrıca, Atatürk Çocukları ve Kardelenler Kütüphanesi’nde, 2.200 adet çocuk kitabı bulunuyor. Armutlu eski hizmet binasının üst katında 60 metrekare alanda bulunan, kütüphane yapılması amacıyla hazırlanan odalarda, Atatürk temalı kitaplar, çocuk kitapları ve yetişkin seviyesinde 7’den 70’e herkese hitap eden kitaplar bulunacak.

Düzenleme aşaması 1 ay süren kütüphanede 5.500 kitabın yanı sıra, vatandaşların kullanabileceği 11 adet bilgisayar ve akıl- zeka oyunları bulunacak. Kütüphanenin açılışı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafından 26 Mart Cumartesi günü 14:00’te gerçekleştirilecek.



