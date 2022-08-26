Atatürk'e hakaret eden müdür Fevzi Aytar görevden alındı

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:29

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı.

Kısa süre sonra grupta bulunan personelin tepki göstermesi ve bazılarının da gruptan ayrılmasından sonra Aytar, "Arkadaşlar çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş" diyerek kendisini savundu ve daha sonra da yazıyı sildi.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Tunceli İl Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre Tunceli Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar Atatürk hakkındaki hakaret içerikli paylaşımının ortaya çıkmasıyla birlikte Tunceli Valiliği'nin soruşturma başlatılması talimatının ardından Tunceli İl Müdürlüğü'nün idari soruşturma başlattığı ve Fevzi Aytar açığa alındı.

BAKANLIK GÖREVDEN ALDI

Bununla birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Aytar'ın Atatürk’e hakaret içeren paylaşımını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na göndermesinden sonra Bakanlığın hafta başında Gençlik Hizmetleri Müdürünü görevden aldığı ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Atatürk’e ağır hakaret içeren yazının kurum içi WhatsAap grubundan paylaşılmasının ortaya çıkması sonrası Tunceli Valiliğinin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Feyzi Aytar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri Fevzi Aytar hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN DANIŞMANI ÇIKTI

Fevzi Aytar’ın 25 ve 26. Dönem Bingöl Milletvekilliği görevini yürüten eski AKP Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu’nun danışmanlığını da yaptığı ortaya çıktı. Fevzi Aytar’ın bu görevi 2 yıl boyunca yürüttükten sonra 2018 yılının ortalarından danışmanlık görevinden ayrılarak tekrar görevine geri döndüğü ve Mazgirt ilçesinden Tunceli il merkezine ataması yapılarak Tunceli Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Eski AKP Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu’nun danışmanlığını da yaptığı ortaya çıkınca konuyu sorduğumuz Enver Fehmioğlu, Fevzi Aytar’ın kendisine 2 yıl danışmanlık yaptığını doğrulayarak şunları söyledi:

Fevzi Aytar ile 4 yıldan fazladır hiç görüşmüyorum irtibatım yok. 2016-2018 yılları arasında bana danışmanlık görevini yaptı. Bingöllü olduğu için bana önerilmişti bende danışmanlık görevine kabul ettim. Atatürk’e hakaret içerikli yazıyı neden ya da ne için paylaşmış bilmiyorum danışmanlık görevi bittikten sonra hiç irtibatım olmadı.