Atatürk'e hakaret etmişti: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni hakkında harekete geçildi

CHP Boğazlıyan ilçe örgütü tarafından yapılan çağrı doğrultusunda bir araya gelen grup, Şükran Ana İMKB Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan S.U'nun Atatürk ve Kemalistlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Boğazlıyan Adliye Sarayı’na giderek suç duyurusu dilekçesini Başsavcı’ya teslim etti. Grup adliye önünde basın açıklaması da yaptı.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, yakın bir tarihte sosyal medya marifetiyle işlenen bir suç nedeniyle, öğretmenin okulundaki birinci derece amirine tepkilerini dile getirdiklerini sonrasında da adli anlamda da işlem başlatılması için Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığına geldiklerini söyledi.

“10 Kasım 2020 tarihinde Boğazlıyan Çevre Yolu üzerinde üç boyutlu Atatürk silueti yaptırılarak, 'Atatürkçüyüz' imajı vererek, Boğazlıyan'ın girişine yakışan bir Atatürk silueti yapıldı" diyen Ahmet Peker, bunun Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapıldığını aktardı. O dönem Boğazlıyan Belediyesine teşekkür ettiklerini anlatan Peker, şöyle konuştu:

“EŞİ İKTİDAR PARTİSİNİN HANIM KOLLARI BAŞKANI”

"Neden teşekkür ettik? Atatürk'ün siyaseti olmaz, sağı olmaz, solu olmaz. Aynı hassasiyeti Boğazlıyan Belediye Başkanından bu konuda da bekliyoruz. Bu olayı yapan öğretmenin eşi maalesef Boğazlıyan'da iktidar partisinin hanım kolları başkanı. Bu konuda da yine söylüyoruz; bizim değerlerimizle siyaset yapmıyoruz, bu kadın kolları başkanının da bu paylaşımdan sonra görevinden alınmasını AKP İlçe teşkilatından rica ediyoruz. Ulusal basında devam eden iddialarla bir öğretmenin incelendiğinde ve kamuoyunda da hızlı paylaşıldığından da biriktirdiğimiz de karşımıza bu paylaşımların ahlak dışına çıkan bir yapıya geldiğini hep beraber gördük ve bunun tepkisini vermek üzere Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığında bir araya geldik. Suçu ve suçluyu övenlerin paylaşımlarını paylaşmak, sınıfta haddi olmayan sözler sarf etmek bir eğitimciye yakışmıyordu, hepimiz gerçekten derinden üzüldük. Bizde öğretmen kimdir? Bizde öğretmen toplumda birleştirici, uzlaştırıcı, yol gösterici, aydınlık yarınların mimarıdır. Dinimiz de bize sevmeyi emreder.”

"DAHA ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Peker sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçe kaymakamına, ilçe milli eğitim müdürüne olayla alakalı 16 Mart tarihinde idari işlem başladı. Bu işlem doğrultusunda Kaymakamlık ve Milli Eğitim'in yürüttüğü soruşturmanın haricinde adli anlamda da işlem başlatılması amacıyla, biraz önce de başsavcı beyle de görüştük, başsavcılığın da bu konuyla alakalı resen bir soruşturma başlatıldığını, vereceğimiz dilekçeleri de onunla birleştirilip dava açılacağını, sürecin devam edeceğini söyledi.

"Ülkemizin, Cumhuriyetimizin, Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kullanılan bu ifadeler kabul edilemez, geçiştirilemez. Adını tarihe ve halkın yüreğine yazdırmış bir lidere karşı bu denli alçalanlara tarih de halkın vicdanı da gereken cevabı verecektir. Zira bizim çocuklarımızın böyle bir insandan öğreneceği hiçbir şey yoktur. Kendini dahi eğitemeyen birisinin çocuklarımıza hiçbir faydası olmayacaktır. Halkımızın özellikle şu dönemde birlik beraberliğe olan ihtiyacı kendini göstermiştir. Bir avuç azınlık şatafat içinde yaşarken her tür inanç ve kimlikten emekçi halkımız aynı yazgıyı yaşamaktadır. Zaten bunların derdi de halkın bir araya gelmesini engellemek için sahte ayrışmalar yaratmaktır. Bu toprakların hamurunda da böyle bir bölücülük ve zehirli dil yoktur. Bu dil Ortadoğu’da insanları yıllardır katleden cihatçı teröristlerin dilidir."

Basın açıklaması sonrasında CHP İlçe Başkanı Peker ve bazı parti yöneticileri Cumhuriyet Başsavcısı’na şikâyet dilekçelerini verdi. Diğer vatandaşlar da suç duyurusunda bulundu.