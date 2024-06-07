Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olan Sabiha Özar, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:22

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:22

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik eden, üç kez gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmen ol' tavsiyesiyle hayatını eğitime adayan Sabiha Özar, 3 Haziran Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Özar için bugün İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Özar'ın ailesi, sevenleri ve ilçe protokolü katıldı. Özar'ın tabutu namazın ardından sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Özar, Dikili Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'RUHUNU HUZUR İÇİNDE TESLİM ETTİ'

Cenaze töreninde konuşan Sabiha Özar'ın oğlu Ersun Özar (77), "Son saatlerinde hastanede aynı odada geçirdiğimiz sürece kalbinin yavaş yavaş sakinleşmesini gördüm. Sabah 08.03'te ruhunu teslim etti. Kalbi durmuş. Ama kalbin durması demek beynin ölmesi demek değil. Bu anda 'Fatiha' okudum. 'Anne beni duyuyorsan lütfen selamlarımızı, sevgilerimizi ilet' dedim. Duyup duymadığını bilmiyorum. Çok hassas bir andı. Vazifelerimizi yaptık. Allah, bu dünyada onu çok iyi yaşattı. Dostları, yetiştirdiği öğrencileri oldu. Ruhunu huzur içinde teslim etti. Hiç acı çekmedi" diye konuştu.

'ANNEM MÜCADELESİNİN SONUNDA İYİ BİR ÖĞRETMEN OLUYOR'

Annesinin yaşam öyküsünü anlatan Ersun Özar, "Annem 1 Ekim 1916 yılında Konya'da doğuyor, 6-7 yaşına kadar Konya'da yaşıyor. Bu arada Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Savaşı'nı başardıktan sonra Anadolu'da savaşın maksadını halka yansıtmaya çalışılırken Konya'yı da ziyaret ediyor. Atatürk Konya'da istasyona geldiklerinde annemler okul sırasının en önünde iki çocuk olarak duruyor. İkisi de 6-7 yaşında. Konuşmasını yaptıktan sonra gözü anneme takılıyor. 'Ne kadar güzel, okumaya başlamışsınız' diyor. Başını okşuyor, çenesinden tutuyor. 'İleride sizi öğretmen olarak görmek istiyorum' diyor. Annem de öğretmenine 'Mustafa Kemal beni öğretmen yaptı' diyor. Öğretmeni, 'Hayır daha öğretmen değilsin, daha okuyacaksın, yetişeceksin, ondan sonra öğretmen olacaksın' diyor. Bir mücadele veriyor. Bu mücadele sonunda iyi bir öğretmen oluyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİNİ MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ GİBİ YETİŞTİRDİ'

Annesinin her gün derse başladığında ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün başardığı mücadeleyi anlattığını belirten Özar, "Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aynı yolda nasıl gittikleri konusunda öğrencilerine ders veriyordu. Ondan sonra da bir tarihçi olarak bütün dünya tarihini en gerçekçi şekilde anlatarak öğrencilerini yetiştirdi. Bunların içinde arkeolog, savcı, milletvekili olanlar, her türlü meslekten insan var. Hepsi der ki 'Hocamız bizi Mustafa Kemal'in askeri gibi yetiştirdi'. Büyük bir başarı gösterdi" ifadelerini kullandı.

SABİHA ÖZAR, ATATÜRK'Ü 3 KEZ GÖRDÜ

1916'da Konya'da dünyaya gelen, Sabiha Özar'ın hayatı, Mustafa Kemal Atatürk ile Konya ziyareti sırasında karşılaşmasıyla değişti. Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği 'okuyup öğretmen ol' tavsiyesini yerine getirmeye karar veren Özar, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10'uncu yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikası'nın açılışında da görme fırsatı buldu. Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.