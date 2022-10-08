Atatürk'ün yapay zeka çizimi gündem oldu
Son zamanların yeni modası olan yapay zeka ile birilerini 'yeniden canlandırma' tekniği bu kez Mustafa Kemal Atatürk için kullanıldı. Bir Reddit kullanıcısı, yapay zeka teknolojisini kullanarak Atatürk'ün vücut ölçülerini, günümüz kıyafetlerine uyarlayarak çizdi. Çizimler, sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada bir süredir gündemde olan 'yapay zeka ile canlandırma akımı' her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor.
Geçmişte hayatını kaybetmiş tarihi kişiler ile ilgili en çok düşünülen 'Günümüzde yaşasa nasıl görünürdü' sorusuna yapay zeka yardımıyla cevap olan bu teknoloji, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.
Sosyal medya platformu olan Reddit'te bir kullanıcı, bu teknolojiyi kullanarak, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini günümüz modasında kullanılan kıyafetlerle çizdi.
Çizimler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte yapay zeka ile Atatürk görselleri...
TASLAK OLARAK HULUSİ AKAR FOTOĞRAFLARI KULLANILDI
Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk çizimlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafları taslak olarak kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü, son teknolojiyle Akar'ın yüzüne yerleştirildi.
İşte o fotoğrafların orijinal halleri...
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