Atatürk'ün yapay zeka çizimi gündem oldu

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:20

Sosyal medyada bir süredir gündemde olan 'yapay zeka ile canlandırma akımı' her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Geçmişte hayatını kaybetmiş tarihi kişiler ile ilgili en çok düşünülen 'Günümüzde yaşasa nasıl görünürdü' sorusuna yapay zeka yardımıyla cevap olan bu teknoloji, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Sosyal medya platformu olan Reddit'te bir kullanıcı, bu teknolojiyi kullanarak, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini günümüz modasında kullanılan kıyafetlerle çizdi.

Çizimler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte yapay zeka ile Atatürk görselleri...

TASLAK OLARAK HULUSİ AKAR FOTOĞRAFLARI KULLANILDI

Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk çizimlerinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafları taslak olarak kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü, son teknolojiyle Akar'ın yüzüne yerleştirildi.

İşte o fotoğrafların orijinal halleri...