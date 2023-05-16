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Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!

İstanbul Avcılar’da D-100 Karayolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:10
Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza!
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Feci kaza, saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu Şükrübey Mevkii’nde meydana geldi. Beylikdüzü yönüne giden 34 AJ 2620 plakalı otomobil, 34 DBJ 962 ve 34 TC 3421 plakalı otomobillere çarptı.

YOĞUNLUK ARTTI

Kazada otomobillerde hasar oluşurken, yaralanan İsmail Erdem, Karadeniz Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeride düşünce trafik yoğunluğu arttı.

Kaza yapan araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü.


Avcılar İstanbul kaza

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