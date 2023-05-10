İnce'den hakkındaki paylaşımlara yanıt: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:09

Güncelleme: 10.05.2023 - 18:51

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kalp krizi iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İnce'nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”

45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas… — Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2023

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında sağlık problemleri yaşadığına dair iddiada bulunulmuş, basın danışmanı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.