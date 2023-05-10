İnce'den hakkındaki paylaşımlara yanıt: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı açıklamada “FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:09
İnce'den hakkındaki paylaşımlara yanıt: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?
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Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kalp krizi iddialarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İnce'nin söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

“45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında sağlık problemleri yaşadığına dair iddiada bulunulmuş, basın danışmanı ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. 

 


Muharrem İnce iddia yanıt

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