Avcılar’da bir evin bodrum katında lav silahı bulundu
İstanbul Avcılar’da bir evin bodrum katında iki adet lav silahı bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet lav silahı bulundu.
Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir işyerine getirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri işyerine gelerek çalışma yaptı.
Konu ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı.
Etiketler: #Avcılar #lav silahı #Bodrum
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