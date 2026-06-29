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Avlamanın cezası 100 bin TL: Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Avlamanın cezası 100 bin TL: Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

29.06.2026 15:21:00
Güncellenme:
DHA
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Avlamanın cezası 100 bin TL: Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda yer alan Derin Göl'de, nesli tehlike altında olan bir Avrasya su samuru ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzmanlar, temiz su kaynaklarına bağımlı yaşayan bu türün bir bölgede görülmesinin, o ekosistemin sağlıklı ve temiz olduğunun en güvenilir kanıtı olduğunu belirtiyor.

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Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Derin Göl'de su samuru cep telefonuyla görüntülendi.

Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan Derin Göl kıyısında yürüyüş yapanlar, göl kenarında su samuruyla karşılaştı. Bir süre gölün üzerinde yüzerek dolaşan su samuru, daha sonra kıyıya çıktı. Su samurunun gölde gezindiği anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde; su samuru, su üzerinde görüldükten sonra kıyıya çıkarak gözden kaybolması yer aldı.

TÜRKİYE'DE SAYILARI AZALIYOR

 Avrasya su samuru (Lutra lutra), Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor, avlanmanın cezası ise 2025-2026 av döneminde tam olarak 100 bin TL. Temiz su kaynaklarına bağımlı yaşayan su samurları, habitat kaybı, su kirliliği ve kaçak avcılık nedeniyle popülasyon baskısıyla karşı karşıya. Türün bir bölgede görülmesi, o ekosistemin sağlıklı ve temiz olduğunun en güvenilir göstergelerinden biri sayılıyor.

İlgili Konular: #su samuru