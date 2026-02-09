AVM'deki gösteride kullanılan yılana el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan yılana el konulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada yılanın Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınacağı kaydedildi.

"İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI"

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan yılana el konuldu. Ekiplerimizce yapılan denetimlerde, gerekli izin belgeleri bulunmadığı tespit edilen albino burma pitonuna el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabi olan yılan, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde koruma altına alınacak" denildi.