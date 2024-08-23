AVM’de hırsızlık anları kameralara yansıdı
Nevşehir’de bir giyim mağazasında çanta çalan 2 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir'de bir AVM’de bulunan giyim mağazasında meydana gelen olayda; alışveriş yapma bahanesiyle giren H.G. (45) ve M.N.Y. (18), F.Ö.’ye ait içerisinde 9 bin TL değerinde eşya ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, kadınların kimliğini ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; 2 şüpheli kadını gözaltına aldı.
Çalınan malzemelerde sahibine teslim edildi.Yaşanan hırsızlık anı da mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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