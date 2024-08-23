AVM’de hırsızlık anları kameralara yansıdı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 18:37

Güncelleme: 23.08.2024 - 18:37

Nevşehir'de bir AVM’de bulunan giyim mağazasında meydana gelen olayda; alışveriş yapma bahanesiyle giren H.G. (45) ve M.N.Y. (18), F.Ö.’ye ait içerisinde 9 bin TL değerinde eşya ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, kadınların kimliğini ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; 2 şüpheli kadını gözaltına aldı.

Çalınan malzemelerde sahibine teslim edildi.Yaşanan hırsızlık anı da mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.