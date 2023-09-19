Avrupa Hareketlilik Haftası "Şehrini Keşfet” sloganıyla başladı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:52

Sürdürülebilir bir kent için çevreci ulaşım yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Gelecek Enerjini Koru / Save Energy" teması ve "Şehrini Keşfet" sloganıyla" Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlamalarına başladı. Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Kamusal alanların yurttaşlar tarafından daha aktif kullanılmasının ve sürdürülebilir ulaşım türlerinin yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken haftanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, sanatçılar, aktivistler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

TOPLU ULAŞIM KULLANARAK BAŞLADI

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri için Alsancak’ta bulunan Cumhuriyet Bulvarı trafiğe kapatılarak etkinlik alanına dönüştürüldü. Alanda kurulan sahnede panel ve farkındalık atölyeleri düzenlendi. Haftanın açılış törenine Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut toplu ulaşımı kullanarak geldi. Bostanlı Feribot İskelesi’nden feribota binerek Üçkuyular’a gelen davetliler, ardından tramvayla Kültürpark Lozan Kapısı’na ulaştı. Bando eşliğinde başlayan açılış yürüyüşünde kortej, Vasıf Çınar Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Bulvarı’na ulaştı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret eden Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Biz yaptığımız bütün faaliyetlerde sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Başkanımız Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda karbon salımının sıfıra inmesi için, yurttaşlarımızın günlük ulaşımda toplu ulaşımı kolay bir şekilde kullanabilmeleri için, gündelik hayatta bol bol hareket edilebilmesi için çalışıyoruz. Daha fazla yürüyüş yolları oluşturuyoruz. Deniz ulaşımında bisikletli yolcu için 5 kuruş uygulaması, bisiklet yolları ve BİSİM ağıyla bisikletli ulaşımın payını kentimizde arttırıyoruz. Sayın büyükelçimiz de bize bu konuda çok destek veriyor” dedi.

“BUGÜNÜ İZMİR’DE KUTLAMAKTAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, “Avrupa Hareketlilik Haftası dünyanın 50’den fazla ülkesinde kutlanıyor. Birçok şehir bu kampanyaya katılıyor. Türkiye son dönemlerde en fazla belediyeyle katılan ülkeler arasında. Aslında birçok şeye adapte olmaya çalışıyoruz. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Belediyeler de ulaşım ağıyla çok ciddi bir karbondioksit salımı gerçekleştirdikleri için çok büyük bir oyuncu bu kampanyada. Bu noktada hem belediyelerin hem vatandaşların çok büyük katkısı olabilir. Çok büyük değişimlere öncülük yapabiliriz. Bugün bu haftanın ilk gününü ben de İzmir’de kutlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü şehir çok büyük bir süredir Hareketlilik Haftası’nı kutlayanlardan biri. Aynı zamanda yeşil dönüşümle de hareketliliğe katkıda bulunuyor. AB olarak biz de İzmir’in bu çalışmalarına katkı koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ GEMİ PROJESİNE DESTEK MESAJI

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Türkiye’nin ilk elektrikli yolcu gemisi projesine destek mesajı vererek, “İzmir, Akıllı Kentsel Hareketlilik Planı’nı uygulayan 10 şehirden bir tanesi. Bunun için de çok daha yeşil, çok daha dirençli ve çok daha sürdürülebilir biçimde ulaşım ağını güncellemeye çalışıyoruz ve bununla ilgili pilot bölgeler uygulanıyor. İzmir’de uyguladığımız ikinci proje alanı da deniz ulaşımının karbondan arındırılması. Bununla ilgili de Avrupa Birliği’nin, Avrupa Kalkınma Bankası’nın önemli katkıları oluyor. Hem belediye başkanı, hem belediye buna çok önemli katkıda bulunuyorlar. Gerçekten çok iyi bir işbirliğimiz var İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle. Bugün de buraya gelirken Karşıyaka’dan feribota bindik, gelirken tramvaya bindik. Dolayısıyla burada sistemin nasıl geliştiğini ve genişlediğini tecrübe etme fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.