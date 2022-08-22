Avrupa Şampiyonası'na Muğla damgası!
İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçularından Hazal Burun 2022 Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Muğlalı sporculardan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımı da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
2022 Avrupa Gençler Avrupa Şampiyonası 16-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında İngiltere’nin Lilleshall kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye’yi U21 Kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Hazal Burun ve Songül Lök ile İpek Tomruk Türkiye’yi temsil etti.
Hazal Burun, Makaralı Yay Genç Bayanlar Kategorisinde 32 sporcu arasından Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Hazal Burun, Songül Lök ve İpek Tomruk’tan oluşan Makaralı Yay U21 Kadın Takımı Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
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